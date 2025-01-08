Στη σύλληψη 52χρονου καθηγητή ο οποίος καταγγέλθηκε από ανήλικη μαθήτριά του σε Γυμνάσιο στον Άλιμο για γενετήσιες πράξεις προχώρησαν αστυνομικοί του ανηλίκων.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» η Ειρήνη Δράγαση, το περιστατικό γνωστοποιήθηκε έπειτα από κλήση της μητέρας της 14χρονης. Πρόκειται για έναν 52χρονο καθηγητή Φυσικής που κατηγορήθηκε και συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση μιας 14χρονης μαθήτριάς του. Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο με τις μεταξύ τους συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος έστελνε μηνύματα άσεμνου περιεχομένου στην ανήλικη, ενώ οι πρώτες επαφές που είχαν ήταν πάντα παρουσία και άλλων μαθητών. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα ραντεβού που ήταν οι δυο τους. Η 14χρονη δεν είχε εκμυστηρευθεί σε κανέναν τι συνέβαινε ανάμεσά τους, ενώ αργότερα φαίνεται να δήλωσε «ερωτευμένη» με τον καθηγητή της σε ψυχολόγους που την εξέταζαν. Δηάδή στη μητέρα της δεν το είχε αποκαλύψει, παρά μόνο μετά το πρώτο ραντεβού όταν της έδειξε τα μηνύματα που αντάλλασσαν.

Από την άλλη, ο 52χρονος υποστήριξε ότι «είχαμε μια πλατωνική σχέση». Να σημειωθεί ότι κανείς δεν «έπεσε» από τα σύννεφα όταν έγιναν γνωστές οι πράξεις του συγκεκριμένου.

