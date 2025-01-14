«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ζωντανά από την Κάλυμνο

Μετά την Κω, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στην Κάλυμνο. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, σήμερα στις 14:45, βγαίνουν ζωντανά από το νησί των σφουγγαράδων.

Η εκπομπή συναντά έναν από τους τελευταίους σφουγγαράδες του νησιού, που μιλά για την ιστορία αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτό το δύσκολο επάγγελμα. Ακόμη στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η αποκαρδιωτική εικόνα μιας χωματερής που λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Τι συμβαίνει και δεν λύνεται το πρόβλημα με τα σκουπίδια στα νησιά μας;

Πάμε στην ακριτική Ψέριμο των τεσσάρων μαθητών, ακούμε τους λίγους ανθρώπους που ζουν εκεί και τις μητέρες των παιδιών και συναντάμε τον άνθρωπο που φροντίζει μόνος του τον τελευταίο ελαιώνα του νησιού.

Ακόμη, βλέπουμε μία καπετάνισσα ιστιοπλοϊκού επί τω έργω, κάνουμε αναρρίχηση, συναντάμε μία ψηφιακή νομά που επέλεξε την Κάλυμνο για έδρα της επιχείρησής της και μιλάμε με τον τελευταίο κτηνοτρόφο του νησιού.

Δείτε το trailer:

