Άλιμος: Γέμισε ξανά λύματα η παραλιακή 

Πρόβλημα ακριβώς στο ίδιο σημείο που στις 26 Δεκεμβρίου 2024 είχε γεμίσει λύματα η παραλιακή, δημιουργήθηκε νωρίς το πρωί στον Άλιμο, εξαιτίας της κακοκαιρίας και της βροχόπτωσης

Σύμφωνα με ακροατές του ΣΚΑΪ, το καπάκι από το φρεάτιο του προβληματικού αγωγού αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ σηκώθηκε ξανά από την καταρρακτώδη βροχή, με αποτέλεσμα τα λύματα να ξεχυθούν μαζί με τα όμβρια ύδατα, ξανά στο οδόστρωμα.

Aπό την συσσώρευση νερών και λυμάτων στο οδόστρωμα διεκόπη για ένα διάστημα η κυκλοφορία ενώ συνεργείο της ΕΥΔΑΠ προσπαθούσε να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Πριν την Πρωτοχρονιά, κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας, πλημμύρισε ο αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και εκτινάχτηκε το καπάκι.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα λύματα μαζί με το νερό της βροχής να χυθούν στο οδόστρωμα πλημμυρίζοντας τη λεωφόρο, σπίτια και καταστήματα σε όλη την έκταση από την Λ. Αλίμου, μέχρι τη Λ. Καλαμακίου.

Μιλώντας τότε στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης έκανε λόγο για υγειονομικά επικίνδυνη και τριτοκοσμική κατάσταση στην περιοχή.

Μάλιστα, τόνισε ότι την κεντρική ευθύνη την έχει η ΕΥΔΑΠ καθώς δεν έχει προχωρήσει εδώ και χρονιά το έργο στον αγωγό αποχέτευσης.

Απαντώντας στις καταγγελίες, η ΕΥΔΑΠ είχε ανακοινώσει ότι «δεν έχει κάποια ευθύνη για τα πλημμυρικά φαινόμενα στη συμβολή της οδού Κανάρη και λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα όμβρια».

Επίσης σημείωσε ότι «το δίκτυο αποχέτευσης υπερφορτώνεται σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης με αποτέλεσμα να ανοίγει το καπάκι του δικτύου αποχέτευσης στο συγκεκριμένο σημείο» και αυτό γιατί έχουν γίνει 7.000 παράνομες συνδέσεις ομβρίων στον αγωγό αποχέτευσης από ιδιώτες στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

