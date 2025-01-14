Δύσκολες ώρες για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, Λίλα.

Με μία ανάρτησή του στα social media, ο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τη «λατρεμένη του αδερφή» με μία φωτογραφία της.

Όπως επισημαίνει «θα της είμαι παντοτινά ευγνώμων για όσα έζησα μαζί της, στα εύκολα και στα δύσκολα. Ευγνώμων για την αφοσίωσή της, την αυστηρή και δίκαιη κρίση της, τις συμβουλές και παραινέσεις της. Κάθε στιγμή θα νιώθω την αύρα της να μου δίνει δύναμη και τη μεγαλοσύνη της να με αγκαλιάζει».

Οπως ενημερώνει ο ίδιος, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αποχαιρετώ με οδύνη τη λατρεμένη μου αδελφή Ευαγγελία (Λίλα) Μεϊμαράκη, μια υπέροχη μητέρα, γιαγιά και θεία.

Τη γυναίκα επιστήμονα, που σε κέρδιζε με τη γλυκύτητά της, την καλοσύνη και την ευγένεια του χαρακτήρα της.

Θα της είμαι παντοτινά ευγνώμων για όσα έζησα μαζί της, στα εύκολα και στα δύσκολα. Ευγνώμων για την αφοσίωσή της, την αυστηρή και δίκαιη κρίση της, τις συμβουλές και παραινέσεις της. Κάθε στιγμή θα νιώθω την αύρα της να μου δίνει δύναμη και τη μεγαλοσύνη της να με αγκαλιάζει.

Καλό σου "ταξίδι" πολυαγαπημένη μου Λίλα...

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στις 12:00».

