Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες προχθές (9/6) στις Αχαρνές, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε, 39χρονη και 64χρονη, κατηγορούμενες για ληστεία κατά συναυτουργία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενες, πρωινές ώρες τη Δευτέρα (9/6) στην περιοχή του Αλίμου, επιβαίνοντας σε όχημα πλησίασαν ηλικιωμένο με το πρόσχημα ότι τον γνωρίζουν και του αφαίρεσαν ρολόι χειρός μεγάλης χρηματικής αξίας.

Κατόπιν αναζητήσεων ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τις κατηγορούμενες και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστιδες.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που επέβαιναν οι κατηγορούμενες, βρέθηκε το ρολόι το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη, καθώς και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθείσες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.