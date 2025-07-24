Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο ρέμα Ειρήνης στην Αλεξανδρούπολη Έβρου.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση είχαν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με μία πεζοπόρο ομάδα της 7ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποίησαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συνέδραμαν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

