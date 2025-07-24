Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Άνω Περαία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30, κατακαίγοντας ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, χωρίς ευτυχώς να απειληθούν κατοικίες.

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα, με τη συνδρομή εθελοντών.

Από αέρος στην προσπάθεια συνέδραμε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, διευκολύνοντας σημαντικά τον γρήγορο περιορισμό του μετώπου. Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζουν τυχόν αναζωπυρώσεις στις τελευταίες εστίες.

