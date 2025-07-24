Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη δασική πυρκαγιά στον Φενεό Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι δύο άνδρες, ένας 34χρονος Έλληνας και ένας 33χρονος από το Καζακστάν, συνελήφθησαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό σε δασική έκταση κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 11.812 ευρώ.

Χθες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Κορίνθου ο οποίος αναβάθμισε το αδίκημα σε κακούργημα - εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο και δήμευση περιουσίας- και τους παρέπεμψε στον ανακριτή, όπου αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Σημειώνεται ότι όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον "ΣΚΑΙ 100,3" οι συλληφθέντες «έκαναν εργασίες σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας τροχό, προκειμένου να κατασκευάσουν κάποιον οικίσκο ή κάποια εξέδρα». Όπως διευκρίνισε, η κατηγορία δεν περιορίστηκε σε πλημμέλημα αμέλειας, αλλά «έχει αναβαθμιστεί σε ενδεχόμενο δόλο», γεγονός που συνεπάγεται ποινή κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.