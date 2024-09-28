Ενώπιον του Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί οι έξι συλληφθέντες για την καταγγελία βιασμού ενός 5χρονου αγοριού από συνομήλικούς του σε Νηπιαγωγείο της πόλης.

Πρόκειται για δύο νηπιαγωγούς και τέσσερις γονείς, οι οποίοι κατηγορούνται, αφενός οι πρώτοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αφετέρου οι δεύτεροι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τη Δευτέρα στις 11 το πρωί, ενώ σήμερα ο Εισαγγελέας ήρε την κράτησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του 5χρονου αγοριού είχε καταγγείλει στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ότι το παιδί του υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από συνομήλικα παιδιά στο νηπιαγωγείο του, κατά τη διάρκεια διαλείμματος.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό από γιατρούς του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Από την έρευνα προέκυψε πως ο 5χρονος κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τους συμμαθητές του. Το απόγευμα και ενώ είχε επιστρέψει στο σπίτι του ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο.

Από την εξέταση των εφημερευόντων ιατρών και εν συνεχεία του Ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν ίχνη που συνάδουν με κακοποίηση. Αμέσως οι γιατροί ενημέρωσαν τους αστυνομικούς και παιδοψυχολόγο.

