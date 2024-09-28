Στον εισαγγελέα ανηλίκων και στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα 13 συλληφθέντες από το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου, όπου περίπου 20 μαθητές συνεπλάκησαν άγρια έξω από το 1ο ΕΠΑΛ με έναν από τους εμπλεκόμενους να τραβάει μαχαίρι και να τραυματίζει 2 άτομα στο μηρό.

Οι 12 ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του ενήλικα ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραπέμπεται να δικαστεί από το αυτόφωρο μονομελές δικαστήριο.

Ένας 16χρονος φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τραυμάτισε δύο ανήλικους.

Οι συλλήψεις αφορούν, σωματικές βλάβες (οι πέντε εξ αυτών), συνέργεια (οι επτά εξ αυτών) και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων (οι υπόλοιπες)

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο προέρχονταν από τις περιοχές του Λαυρίου και της Κερατέας.

Πηγή: skai.gr

