Σοκ στην Αλεξανδρούπολη: Καταγγελία για βιασμό 5χρονου αγοριού - Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Του Μάκη Συνοδινού

Καταγγελία για βιασμό 5χρονου από συνομήλικα παιδιά στο νηπιαγωγείο του, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, έκανε ο πατέρας του αγοριού στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης και η διερεύνηση της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό από γιατρούς του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Από την έρευνα προέκυψε πως ο 5χρονος κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τους συμμαθητές του. Το απόγευμα και ενώ είχε επιστρέψει στο σπίτι του ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο.

Από την εξέταση των εφημερευόντων ιατρών και εν συνεχεία του Ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν ίχνη που συνάδουν με κακοποίηση.

Αμέσως οι γιατροί ενημέρωσαν τους αστυνομικούς και παιδοψυχολόγο.

Το 5 ετών αγοράκι είναι παιδί μουσουλμανικής οικογένειας που μένει στην Αλεξανδρούπολη.

Ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας για το περιστατικό ο οποίος διέταξε τη σύλληψη των γονέων των δραστών καθώς και της δασκάλας του νηπιαγωγείου, οι οποίοι αναζητούνται.

Επειδή η καταγγελία για βιασμό από συνομήλικους του, 5χρονους δηλαδή, δύσκολα μπορεί να γίνει πιστευτή, ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, όπως το να έγινε εκτός νηπιαγωγείου και από μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά και όχι μόνο.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν καταθέσεις για την υπόθεση και ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών και όσων ειπωθούν, θα αποφασιστεί η εξέλιξη της.

