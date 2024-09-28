Συντρετριμμένη και υποβασταζόμενη η σύζυγος του Γιάννη Μόρτζου στην κηδεία του

Τραγική φιγούρα η σύντροφος της ζωής του Γιάννη Μόρτζου, σύζυγός του Γιούλη Ζήκου που έχει καταρρεύσει από τον χαμό του.

Η ίδια είχε συγκλονίσει την ημέρα του θανάτου του γράφοντας πως πέθανε μαζί του.

Με δάκρυα στα μάτια η γυναίκα που πέρασε μια ολόκληρη ζωή στο πλευρό του και που στάθηκε βράχος στη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του τους τελευταίους μήνες ελπίζοντας πως θα τα καταφέρει λύγισε σήμερα αποχαιρετώντας τον.

Στο Α Νεκροταφείο Αθηνών που πραγματοποιήθηκε η τελετή βρέθηκαν πάρα πολλοί επώνυμοι συνεργάτες και φίλοι για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Προηγούμενο Επόμενο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.