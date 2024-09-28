Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συντρετριμμένη και υποβασταζόμενη η σύζυγος του Γιάννη Μόρτζου στην κηδεία του

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στον ηθοποιό συγγενείς και φίλοι

Συντρετριμμένη και υποβασταζόμενη η σύζυγος του Γιάννη Μόρτζου στην κηδεία του

Τραγική φιγούρα η σύντροφος της ζωής του Γιάννη Μόρτζου, σύζυγός του Γιούλη Ζήκου που έχει καταρρεύσει από τον χαμό του.

Η ίδια είχε συγκλονίσει την ημέρα του θανάτου του γράφοντας πως πέθανε μαζί του.

Συντετριμμένη η σύζυγός του με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Με δάκρυα στα μάτια η γυναίκα που πέρασε μια ολόκληρη ζωή στο πλευρό του και που στάθηκε βράχος στη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του τους τελευταίους μήνες ελπίζοντας πως θα τα καταφέρει λύγισε σήμερα αποχαιρετώντας τον.

Στο Α Νεκροταφείο Αθηνών που πραγματοποιήθηκε η τελετή βρέθηκαν πάρα πολλοί επώνυμοι συνεργάτες και φίλοι για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Μόρτζος σύζυγος Κηδεία νεκροταφείο WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark