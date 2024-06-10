Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 45χρονη γυναίκα στα χέρια του πρώην συντρόφου της στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με την μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, ο δράστης αφού της έριξε βρώμικα νερά από κουβά σφουγγαρίσματος εν συνεχεία έσπασε τον κουβά χτυπώντας τον με αυτόν στον ώμο της και ακολούθως πιάνοντάς την από τα χέρια την έσυρε στο μπάνιο του σπιτιού της και της έριξε χλωρίνη στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Το θύμα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία.

Στην 45χρονη χορηγήθηκε έντυπο υλικό σχετικά με τις υφιστάμενες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αρωγής, ενώ ενημερώθηκε για τη δυνατότητα φύλαξης της σε ασφαλή χώρο αλλά και για το panic button.

Πηγή: skai.gr

