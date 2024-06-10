Ολοκληρώθηκε από τον ιατροδικαστή της Ρόδου η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του Βρετανού γιατρού και παρουσιαστή του BBC Michael Mosley, ο οποίος χθες Κυριακή, εντοπίστηκε από το δημοσιογραφικό συνεργείο της ΕΡΤ νεκρός σε φράχτη στην παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νεκροψία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Λόγω του ότι η σορός είναι σε προχωρημένη σήψη, η αιτία θανάτου κρίνεται απροσδιόριστη.

Τα ίχνη του 68χρονου είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη, με τις επίγειες και εναέριες έρευνες να έχουν επεκταθεί σε όλο το νησί, αφού δεν απέφερε αποτέλεσμα η σάρωση της ευρύτερης περιοχής της παραλίας Άγιος Νικόλαος. Ο Michael Mosley παραθέριζε στο νησί της Σύμης, είχε πάει για μπάνιο και επέστρεφε με τα πόδια από δυσπρόσιτη παραλία.

Ο Dr Michael Mosley ήταν διάσημος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από τις εκπομπές και τα ντοκιμαντέρ ήταν αυτός που εφηύρε τη διαλειμματική νηστεία 5:2 αρκετά διαδεδομένη στη Βρετανία. Ήταν τακτικός συνεργάτης στη «ναυαρχίδα» της πρωινής ζώνης του ITV “This Morning” αλλά και σε άλλες εκπομπές του BBC.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι καταφθάνουν στη Σύμη από τη Βρετανία και άλλα συγγενικά πρόσωπα του γιατρού και δημοσιογράφου του BBC.

Λίγα λουλούδια αναμένεται να καταθέσει σήμερα η οικογένεια του άτυχου γιατρού στο σημείο που εντοπίστηκε.

