Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη χθες βράδυ όταν ένας άνδρας χτύπησε τη σύντροφο του και την περιέλουσε με χλωρίνη.

Σύμφωνα με το evros-news.gr η γυναίκα όταν βγήκε από την μπανιέρα του σπιτιού όπου την είχε οδηγήσει με τη βία και την περιέλουσε με χλωρίνη.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ ο άνδρας άρχισε να αναζητείται μετά την καταγγελία της στην Αστυνομία και αφού εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης όπου και κρατείται.

Πηγή: skai.gr

