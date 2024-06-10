Καταγγελίες στον ΣΚΑΪ: Πήγα να ψηφίσω με ηλεκτρονική ταυτότητα και δεν τη δέχθηκαν 

Τα αποτελέσματα των χθεσινών ευρωεκλογών – και πώς τα «ερμηνεύει» η Νέα Δημοκρατία - σχολίασε σήμερα ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καλεσμένος στον ΣΚΑΙ

Ο ίδιος απάντησε και σε καταγγελίες τηλεθεατών στον ΣΚΑΪ, οι οποίοι ανέφεραν ότι πήγαν χθες να ψηφίσουν με την ηλεκτρονική τους ταυτότητα και δεν την δέχτηκαν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

«Κακώς δεν τις δέχτηκαν, η εγκύκλιος του υπουργείου με τις οδηγίες ήταν ξεκάθαρη. Ωστόσο υπάρχει περίπτωση η εφαρμογή που σκανάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα να στείλει λάθος μήνυμα και τότε να μην γίνει αποδεκτή. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως αν δεν έχει αναβαθμιστεί η εφαρμογή, είναι άκυρη η ταυτότητα ή αν έχει εκδοθεί καινούρια ταυτότητα και δεν έχει μπει στο σύστημα» εξήγησε ο Κων. Κυρανάκης

Πηγή: skai.gr

