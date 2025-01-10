Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (C58927, 10/01/25) ακυρώνεται το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα ‘’Turkaegean’’.

Υπενθυμίζεται, πως το 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Τουρκίας (TGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. το εμπορικό σήμα ‘’Turkaegean’’. Τον Φεβρουάριο του 2023, επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη, ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης από την Ελληνική Δημοκρατία, με χειρισμό της υπόθεσης από τον ΟΒΙ για την προσβολή του σήματος του τουρκικού οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η σημερινή απόφαση, η οποία αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Η Ελλάδα με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ισχυρή στο διεθνές στερέωμα και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα εθνικά της συμφέροντα και στο εμπορικό πεδίο. Διεκδικούμε το δίκιο μας με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε έννομο μέσο. Έτσι φτάσαμε και στη δικαίωση με την προσβολή του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος ‘’Turkaegean’’».

Ο Πρόεδρος του ΟΒΙ, Δημήτρης Χρόνης, ανέφερε: «Η απόφαση ακύρωσης του ‘’Turkaegean’’ ικανοποιεί πλήρως τις ελληνικές θέσεις και δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό την απόφαση να καταφύγουμε στην προσβολή του σήματος».



Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, σχολίασε: «Στην υπόθεση ‘’Turkaegean’’ o ΟΒΙ μαζί τους νομικούς παραστάτες που εκπροσώπησαν την χώρα, δουλέψαμε συστηματικά και μεθοδικά για να έρθει το σημερινό θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη νομική μάχη».

Πηγή: skai.gr

