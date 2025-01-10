Απόφαση του Πρωτοδικείου, δίνει νέα τροπή στη διαμάχη που έχουν ο γιος και η σύζυγος του εκλιπόντος δημοσιογράφου - εκδότη Γιώργου Τράγκα για την κληρονομιά που άφησε πίσω του.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του Ιωάννη Τράγκα -γιου του δημοσιογράφου- να παύσει από εκτελεστή της διαθήκης τον Ελβετό δικηγόρο Ιβό Οτάβιο Φρανσεσκόν. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αγαπηνού, απερρίφθησαν οι παρεμβάσεις και οι ισχυρισμοί της συζύγου του Τράγκα, Μαρίας Καρρά και του Ελβετού δικηγόρου και επιβεβαιώθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί του Ιωάννη Τράγκα και του Ελληνικού Δημοσίου που παρενέβη υπέρ του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

Σήμερα με την υπ’ αριθμ. 10001/2025 απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών (έδρα Αμαρουσίου) έκανε δεκτή την αίτηση του εντολέα μου ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΚΑ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κατά της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΡΑ και του Ελβετού συνεκτελεστή της διαθήκης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΓΚΑ Ivo Ottavio Francescon.

Διά της ανωτέρω απόφασης ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ οι παρεμβάσεις και οι ισχυρισμοί της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΡΑ και του εν λόγω Ελβετού συνεκτελεστή και παύθηκε αυτός ως επίορκος, η δε απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, το δε δικαστήριο διέγνωσε την διεθνή του δικαιοδοσία. Συνεπώς, επιβεβαιώθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί του εντολέα μου και του Ελληνικού Δημοσίου που παρενέβη υπέρ του.

Το Ελληνικό Δημόσιο είναι πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην είσπραξη των φόρων της κληρονομίας Γ. Τράγκα και ο Ιωάννης Τράγκας είναι ένα βήμα πιο κοντά στην κληρονομιά του πατέρα του όπως αυτή του αναλογεί νομίμως και κατόπιν εξόφλησης των φόρων που έχει υπολογίσει το Ελληνικό Δημόσιο.

Από την πρώτη στιγμή της έναρξης της υποθέσεως ο Ιωάννης Τράγκας έδωσε αυτοβούλως όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της κληρονομίας στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές και ζήτησε την πλήρη καταγραφή και φορολογική συμμόρφωση του συνόλου της κληρονομίας.

