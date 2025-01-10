Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος και επέστρεψε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου θα τεθεί υπό παρακολούθηση για το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» οι επόμενες 48 ώρες παραμένουν κρίσιμες.

Συγκεκριμένα το ανακοινωθέν αναφέρει:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ Αναστάσιος υπεβλήθη εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση αιμορραγικού επεισοδίου και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος εκ νέου στη ΜΕΘ.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες.»

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί πως ο Αρχιεπίσκοπος διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν: «H κατάσταση της υγείας του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ Αναστάσιου παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και βρίσκεται διασωληνωμένος».

Υπενθυμίζεται πως ο 95χρονος Αρχιεπίσκοπος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση.

Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

