Να ανοίξει τις πύλες της μονής Σινά και να απομακρύνει όσους δεν έχουν σχέση με το μοναστήρι ζητά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Σε μια ουσιαστική παρέμβαση, το Πατριαρχείο καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, ενώ προτρέπει όλη τη μοναστική κοινότητα, συμπεριλαμβανόμενης και της ομάδας των μοναχών που είχε εξεγερθεί κατά του Δαμιανού και είχε απομακρυνθεί, να μπει στο μοναστήρι.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Το Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κανονικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, ἀποδεχόμενον τὰ ἀπὸ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους αἰτήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν ὑψίστης σημασίας, αἵτινες σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν πλεῖστα προβλήματα εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐντέλλεται τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ νὰ ἀναλάβῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ἀμέσως καὶ μὲ κόσμιον τρόπον ὅσα φυσικὰ πρόσωπα δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερώτατος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περεταίρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων.

Ἡ δὲ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης καλεῖται νὰ διατηρήσῃ ψυχραιμίαν, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ μεριμήσῃ διὰ τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐξελίξεων.

Εξάλλου, σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Γ' τον καλεί να παρουσιαστεί και να απολογηθεί ενώπιον της έκτακτης Ιεράς Συνόδου την 8η Σεπτεμβρίου για την ταραχή, «πρὸς ἀποφυγήν περαιτέρω σκανδαλισμοῦ καὶ χάριν εἰρηνεύσεως τῶν ἀδίκως ἐκβληθέντων Πατέρων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς».

Η επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Τῷ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ κ. Δαμιανῷ, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καὶ συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Μετὰ λύπης βαθείας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἐν Κυρίῳ εὐθύνης Ἡμῶν διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν παραδεδομένων ἐκ τῶν Πατέρων Ἡμῶν θεσμίων, ὡς ὁ θεῖος Παῦλος δηλοῖ, «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε», (Β΄ Θεσ. 2,15), ἐπικοινωνοῦμεν διὰ τῶν Πατριαρχικῶν Ἡμῶν Γραμμάτων τούτων μεθ’ ὑμῶν, Ἱερώτατε ἀδελφέ, διὰ τὰ ἐν Σινᾷ τεκταινόμενα, ἅτινα θλίβουσι καὶ σκανδαλίζουσι τὴν Ἐκκλησίαν.

Ἡ Μετριότης Ἡμῶν, ἐκφράζουσα τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ ὁποίου εἶσθε ἐπίσκοπος καὶ παρὰ τοῦ ὁποίου ἐλάβετε τὸν τρίτον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, ἐπιλαμβανομένη τῶν κανονικῶν καὶ ἄλλων παραπτωμάτων, εἰς ἅ ἐλέγχεσθε ὅτι ὑπεπέσατε, καὶ τοῦ σκανδαλισμοῦ, ὃς προξενήθη ἐξ αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖς Πατράσι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῷ πληρώματι τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλονότι τῆς Ἐκκλησίας,

ΚΑΛΕΙ ὑμᾶς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἵνα παρουσιασθῆτε καὶ ἀπολογηθῆτε ἐνώπιον τῆς ἐκτάκτου συγκληθησομένης, τὴν Δευτέραν 26ην Αὐγούστου / 8ην Σεπτεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους, Συνεδρίας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱεράς Συνόδου.

Πρὸς ἀποφυγήν περαιτέρω σκανδαλισμοῦ καὶ χάριν εἰρηνεύσεως τῶν ἀδίκως ἐκβληθέντων Πατέρων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, δι’ ἀλλοτρίων μέσων καί ἐπεμβάσεων, ἐντελλόμεθα ὑμῖν νὰ ἀνοίξητε τὰς πύλας αὐτῆς καὶ νὰ ἀπολύσητε τάχιστα πᾶν φυσικὸν πρόσωπον, ὃ ἐγκατεστάθη καὶ προκαλεῖ σκάνδαλα καὶ ταραχήν.

Ἀναμένομεν τὴν ὑμετέραν ἄμεσον συμμόρφωσιν καὶ, ἐν πνεύματι ἀγάπης, τὴν προσέλευσιν εἰς τὴν ἔδραν τοῦ Πατριαρχείου, εὐχόμενοι πᾶσαν χάριν καὶ σύνεσιν εἰς τήν ὑμετέραν Ἱερότητα ἐκ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου καί διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ, τῇ ͵βκε’ Αὐγούστου κα’.

Μετ’ ἀρίστων Πατριαρχικῶν εὐχῶν,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

