Δύο νέα κρούσματα πανώλης των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Αγρίνιο και στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας.

Αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπάρχουν πέντε εστίες, τρεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και επιδίωξη είναι να ολοκληρωθεί ο κλινικός έλεγχος όλων των ζώων που βρίσκονται στις ζώνες επιτήρησης, το συντομότερο δυνατόν.

Να σημειωθεί ότι και οι πέντε αυτές εστίες συνδέονται επιδημιολογικά, με μολυσμένη εκτροφή από την ΠΕ Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

