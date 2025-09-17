Αίγιο: Συνελήφθη πατέρας που οδηγούσε με το 5χρονο παιδί του αγκαλιά

Ένας άνδρας από το Αίγιο συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, το απόγευμα της Τρίτης, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του και όπως αναφέρει το pelop.gr, ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατά το οποίο ο ίδιος οδηγούσε αυτοκίνητο κρατώντας στην αγκαλιά του, το 5 ετών τέκνο τους, θέτοντάς σε κίνδυνο τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα του ανήλικου.

Πηγή: skai.gr

