Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αίγιο: Συνελήφθη πατέρας που οδηγούσε με το 5χρονο παιδί του αγκαλιά

Την καταγγελία έκανε η εν διαστάσει σύζυγος - Είχε αναρτήσει και βίντεο που φαινόταν πως οδηγούσε, κρατώντας στην αγκαλιά του το παιδί 

Παιδί οδηγός

Ένας άνδρας από το Αίγιο συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, το απόγευμα της Τρίτης, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. 

Σύμφωνα με καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του και όπως αναφέρει το pelop.gr, ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατά το οποίο ο ίδιος οδηγούσε αυτοκίνητο κρατώντας στην αγκαλιά του, το 5 ετών τέκνο τους, θέτοντάς σε κίνδυνο τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα του ανήλικου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγιο σύλληψη πατέρας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark