Γλυφάδα: Προσέλαβε οικιακή βοηθό, του έριξε υπνωτικό, τον έκλεψε και έγινε καπνός

Του Μάκη Συνοδινού

Απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας άνδρας στη Γλυφάδα όταν μέσω αγγελίας στο Facebook προσέλαβε γυναίκα για να τον βοηθήσει με τις δουλειές του σπιτιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία του στις Αρχές η γυναίκα είχε άλλες βλέψεις όμως και συγκεκριμένα να τον ληστέψει.

Όπως είπε στη μήνυση που υπέβαλε, η γυναίκα -αλλοδαπή- του έριξε υπνωτικό χάπι στο ρόφημα του. Αυτός έχασε τις αισθήσεις του και τότε η δράστις του απέσπασε κινητά τηλέφωνα και 300 ευρώ μετρητά που είχε φυλαγμένα.

Όταν συνήλθε ήταν αργά, καθώς η γυναίκα που είχε εμπιστευτεί είχε γίνει καπνός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.