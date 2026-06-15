Το κατώφλι των ανακριτικών αρχών περνάει στενός φίλος του 65χρονου Ιταλού που έχει προφυλακιστεί για τη στυγερή δολοφονία της 54χρονης συζύγου του και του 26χρονου γιου της στο Λόγγο Αιγιαλείας.

Όπως αναφέρει το PatraPress, ο άνδρας αυτός είναι το πρώτο πρόσωπο που καταθέτει στο πλαίσιο του νέου κύκλου καταθέσεων για το διπλό έγκλημα στο σπίτι της οικογένειας. Η κλήση του αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και σήμερα Δευτέρα 15/06/2026.

Πρόκειται για τον γείτονα με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το πρωί της Τρίτης 09/06/2026 ο κατηγορούμενος, αμέσως μετά τον «εντοπισμό των σορών», ζητώντας του να μεταβεί άμεσα στο σπίτι. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στην αρχική του κατάθεση περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα, έως την ώρα που αντίκρισε το σοκαριστικό θέαμα. Ωστόσο, η κατάθεσή του έχει μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Όπως αναφέρει ο τοπικός ιστότοπος, ορισμένα σημεία της κατάθεσής του θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και αναμένεται να διευκρινιστούν περαιτέρω, καθώς ενδέχεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το διπλό φονικό.

Το όπλο και η επίμαχη ερώτηση

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την υπόθεση, καθώς υποστηρίζει ότι, κατόπιν αιτήματος του 65χρονου, μετέφερε στο Αίγιο για επισκευή το αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του ότι, μετά την επισκευή του όπλου, ο 65χρονος τον ρώτησε εάν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει». Ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε καταφατικά. Εφόσον η συγκεκριμένη πληροφορία επιβεβαιωθεί από την έρευνα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την εξέταση του ενδεχομένου προμελέτης. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει τις πράξεις που του αποδίδονται.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται εσώρουχο του 65χρονου, στο οποίο, παρά το γεγονός ότι είχε πλυθεί, εντοπίστηκε λεκές που εξετάζεται εάν πρόκειται για ίχνος αίματος. Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ξένου γενετικού υλικού (DNA) που βρέθηκε κάτω από τα νύχια της συζύγου του.





Πηγή: skai.gr

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