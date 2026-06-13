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Προσωρινά κρατούμενος ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγγο της Αιγιάλειας

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Σπίτι εγκλήματος στο Αίγιο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγγο της Αιγιάλειας, με θύματα τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου, όπου απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του, αφού πρώτα κατέθεσε υπόμνημα, επέστρεψε στα κρατητήρια της Αστυνομίας, μέχρι να μεταφερθεί στις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Αίγιο Δολοφονία γυναικοκτονία ποινική δίωξη σύλληψη Ελλάδα
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