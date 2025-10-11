Λογαριασμός
Τραγωδία στη Σαντορίνη: 5χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Το μικρό παιδί από την Ινδία έχασε τη ζωή του όταν διέφυγε της προσοχής των γονέων του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του

Πισίνα πνιγμός Σαντορίνη

Ένα πεντάχρονο αγοράκι από την Ινδία που έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Σαντορίνη έχασε τη ζωή του όταν διέφυγε της προσοχής των γονέων του και έπεσε σε πισίνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παρά τις προσπάθειες να το επαναφέρουν δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Καμάρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Δυστυχώς, αν και υπήρχε απινιδωτής στο χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου, δεν μπόρεσαν να το επαναφέρουν.

