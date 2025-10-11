Ένα πεντάχρονο αγοράκι από την Ινδία που έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Σαντορίνη έχασε τη ζωή του όταν διέφυγε της προσοχής των γονέων του και έπεσε σε πισίνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Παρά τις προσπάθειες να το επαναφέρουν δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Καμάρι το μεσημέρι του Σαββάτου.
Δυστυχώς, αν και υπήρχε απινιδωτής στο χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου, δεν μπόρεσαν να το επαναφέρουν.
