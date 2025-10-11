Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 μίλησε ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, με αφορμή το τραγικό περιστατικό του πνιγμού του 5χρονου αγοριού από την Ινδία.

Το άτυχο παιδάκι ξέφυγε από την επιμέλεια των γονιών του και έπεσε στην πισίνα του ξενοδοχείου, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.

«Ενημερώθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής του ξενοδοχείου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του», ανάφερε ο δήμαρχος Σαντορίνης και συνέχισε: «Στο ξενοδοχείο δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, διότι δεν διαθέτει πισίνα τέτοιων προδιαγραφών, που να υποχρεούται να υπάρχει ναυαγοσώστης».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στο νοσοκομείο έγινε μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, ωστόσο ο χρόνος που το παιδί έμεινε κάτω από το νερό ήταν ικανός για να το οδηγήσει στην τραγική κατάληξη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.