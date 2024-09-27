Με την επιβολή αναμορφωτικού μέτρου αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις μαθητές γυμνασίου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εγκλώβισαν συμμαθητή τους στις τουαλέτες του σχολείου και με χρήση απειλών δεν τον άφηναν να αποχωρήσει, καταγράφοντας παράλληλα τις πράξεις τους με κινητό τηλέφωνο.

Με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε να τούς επιβληθεί το μέτρο της επιτήρησης από επιμελητή ανηλίκων.

Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για παράνομη κατακράτηση, αποτύπωση μη δημόσιας πράξης με ηλεκτρονικά μέσα, απειλή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 1ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ενώπιον του ανακριτή, οι τρεις κατηγορούμενοι μαθητές (δύο 14χρονοι κι ένας 15χρονος) φαίνεται πως αποδέχθηκαν τις πράξεις τους εκτός από την απειλή, ενώ ζήτησαν συγγνώμη από το θύμα. «Δεν καταλάβαμε το μέγεθος των πράξεων μας», απολογήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία του 14χρονου μαθητή στην Αστυνομία, που οδήγησε στη σύλληψη των τριών μαθητών.

«Κρατούσαν την πόρτα της τουαλέτας και δεν με άφηναν να βγω. Φώναζα αλλά δεν με άφηναν. Πανικοβλήθηκα», φέρεται -μεταξύ άλλων- να κατέθεσε.

Πηγή: skai.gr

