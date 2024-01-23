Στο «χορό» των αγροτικών κινητοποιήσεων μπαίνουν από σήμερα Τρίτη 23/01/2024, οι παραγωγοί στην Αχαΐα.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος Ντρίνιας» θα προχωρήσει σε μπλόκο στη γέφυρα Σελινούντα, με επίκεντρο της διαμαρτυρίας την ακρίβεια, τις μειώσεις στις επιδοτήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου Γιάννης Μποδιώτης δήλωσε, χθες, στον Peloponnisos FM 104,1: «Ξεκινάμε τις δράσεις μας με την κίνηση διαμαρτυρίας στη γέφυρα Σελινούντα και είμαστε μπροστά σε έναν κύκλο κινητοποιήσεων πανελλαδικού χαρακτήρα». Οι αγρότες της Αιγιάλειας ζητούν οικονομική επιχορήγηση λόγω της μειωμένης παραγωγής στα πιο πολλά προϊόντα, λόγω καιρικών φαινομένων και ασθενειών που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, καθώς και επιχορήγηση για το ελαιόλαδο.

Ακολουθούν Ερύμανθος και Ωλενία

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ερυμάνθου μπαίνει κι αυτός στον «χορό» των κινητοποιήσεων. Με χθεσινή του ανακοίνωση αναφέρεται σε μέτωπο μπλόκων, αν και προς το παρόν έχει προγραμματίσει γενικές συνελεύσεις για να παρθούν αποφάσεις. Η πρώτη θα γίνει στο Φαρραί την Πέμπτη (25 Ιανουαρίου) στις 8 μ.μ και την επόμενη μέρα στο Σταυροδρόμι (8μ.μ.), προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλα τα θέματα και να αποφασιστεί η μορφή διαμαρτυρίας. «Τώρα να συντονιστούμε με τους αγρότες της χώρας μας, που ξεσηκώνονται με το κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση» κατέληξε η ανακοίνωση.



Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ωλενίας Αλέκος Θανόπουλος, τέλος, δήλωσε στην «Π»: «Θα κάνουμε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, όμως ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια μέρα. Θα έχουμε γενική συνέλευση και στο τέλος της εβδομάδας θα πάρουμε αποφάσεις».

