Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην Εγνατία Οδό και στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Ιωαννίνων, από τον Α/Κ Ξηρολίμνης έως τον Α/Κ Σιάτιστας, από σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

- Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Κήπους προς Ηγουμενίτσα, θα εκτρέπονται στην έξοδο Εγνατίας Οδού Α/Κ Ξηρολίμνης και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, Βατερό, Δυτική Κοζάνη, Επαρχιακή Οδό Κοζάνης- Αιανής, Χρώμιο, Βάρη, Έξαρχου, Πυλωροί, Κνίδη, Πόρο, Γρεβενά και είσοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα.

- Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, θα εκτρέπονται στην έξοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδού και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Επαρχιακή οδό Πόρο -Κνίδη, Πυλωροί, Έξαρχου, Βάρη, Χρώμιο, Επαρχιακή Οδό Αιανής - Κοζάνης, Δυτική Κοζάνης- Βατερού- Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων- Α/Κ Καλαμιάς και Εγνατία Οδό προς Κήπους.

Πηγή: skai.gr

