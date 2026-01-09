Λογαριασμός
Σορός 7χρονου κοριτσιού από το Σουδάν «ξεβράστηκε» σε παραλία της Σάμου – Είχε πνιγεί σε ναυάγιο

Η μικρούλα αναγνωρίστηκε από τη μητέρα της, από τα ρούχα που φορούσε - Είχε πέσει στη θάλασσα τα Χριστουγέννα, όταν ανετράπη η λέμβος που επέβαινε  

Η σορός ενός μικρού κοριτσιού εντοπίστηκε χθες στην παραλία της περιοχής «Ψιλή Άμμος», στο Παλαιόκαστρο της Σάμου και άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό. 

Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. 

Όπως διαπιστώθηκε, άνηκε σε ένα 7χρονο κορίτσι, παράνομη μετανάστρια από το Σουδάν, το οποίο έπεσε στη θάλασσα όταν ανετράπη η λέμβος που επέβαινε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον νήσου Φαρμακονησίου ανήμερα των Χριστουγέννων (25.12.2025)  και έκτοτε αγνοούταν

Η μικρούλα αναγνωρίστηκε από τη μητέρα της, από τα ρούχα που φορούσε.
 

