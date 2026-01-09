Η σορός ενός μικρού κοριτσιού εντοπίστηκε χθες στην παραλία της περιοχής «Ψιλή Άμμος», στο Παλαιόκαστρο της Σάμου και άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό.

Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Όπως διαπιστώθηκε, άνηκε σε ένα 7χρονο κορίτσι, παράνομη μετανάστρια από το Σουδάν, το οποίο έπεσε στη θάλασσα όταν ανετράπη η λέμβος που επέβαινε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον νήσου Φαρμακονησίου ανήμερα των Χριστουγέννων (25.12.2025) και έκτοτε αγνοούταν

Η μικρούλα αναγνωρίστηκε από τη μητέρα της, από τα ρούχα που φορούσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.