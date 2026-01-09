Η σορός ενός μικρού κοριτσιού εντοπίστηκε χθες στην παραλία της περιοχής «Ψιλή Άμμος», στο Παλαιόκαστρο της Σάμου και άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό.
Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Όπως διαπιστώθηκε, άνηκε σε ένα 7χρονο κορίτσι, παράνομη μετανάστρια από το Σουδάν, το οποίο έπεσε στη θάλασσα όταν ανετράπη η λέμβος που επέβαινε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον νήσου Φαρμακονησίου ανήμερα των Χριστουγέννων (25.12.2025) και έκτοτε αγνοούταν
Η μικρούλα αναγνωρίστηκε από τη μητέρα της, από τα ρούχα που φορούσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.