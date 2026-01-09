Το κατώφλι της Ανακρίτριας πέρασε πριν από λίγο ο 16χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες. Φίλοι, μαζί με την αδερφή του θύματος έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια ζητώντας δικαίωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η Αστυνομία προχώρησε σε προληπτικές προσαγωγές έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός του κατηγορούμενου.

Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ανήλικος υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον έφηβο, λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι, ενώ δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του αγοριού. Νωρίτερα, ο δικηγόρος του ανήλικου, είχε πει ότι ο 16χρονος είναι συντετριμμένος.

Όπως υποστήριξε χθες ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος «πάντα οι κατηγορίες είναι βαρύτερες από αυτό που ίσως καταλήξει το δικαστήριο. Ο εντολέας μου υποστηρίζει ότι είναι μια θανατηφόρα σωματική βλάβη… Δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού».

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν χθες μετά τις 9.30 το βράδυ στην πόλη των Σερρών - την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών, ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

