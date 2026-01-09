Τηλεφώνημα συμπαράστασης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έλαβε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου.

Μιλώντας στο limnosfm100, ο κ. Σινάνης αποκάλυψε πως το μεσημέρι της Τετάρτης του τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός και του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον Δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του.

Επίσης, ανέφερε πώς ένας αγώνας ποδόσφαιρο ήταν η αιτία για να ξεκινήσει μια σειρά εξετάσεων οι οποίες κατέληξαν στη διάγνωση.

