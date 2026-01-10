Αγροτικά μπλόκα: Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη, χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς

Χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς των δρόμων οι αγρότες εν όψει του ραντεβού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, ενώ σήμερα θα συνεδριάσει στη Νίκαια η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων που θα ορίσει την αντιπροσωπεία των αγροτών η οποία θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση.

Η επιτροπή θα εξετάσει και τα έξι μέτρα που εξειδίκευσε προ ημερών η κυβέρνηση, ενώ θα τεθεί και το πλαίσιο των υπολοίπων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα εκπροσωπηθούν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και εκείνοι της Κρήτης, οι οποίοι -για διαφορετικούς λόγους- έχουν διαχωρίσει τη θέση τους.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες σε μια ένδειξη καλής θέλησης άνοιξαν μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής και τα δύο ρεύματα στα διόδια. Η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και από τρεις λωρίδες στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων θα βρεθούν σήμερα στη Νίκαια της Λάρισας για την πανελλαδική σύσκεψη, ενώ θα ορίσουν και τον εκπρόσωπό τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες στα Μάλγαρα επισημαίνουν ότι η συμφωνία Mercosur είναι καταστροφική γι' αυτούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, είναι ταφόπλακα, καθώς οι περισσότεροι είναι ορυζοπαραγωγοί.

Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία στον Ε-65

Το μπλόκο στον Ε-65 παραμένει και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους δρόμους, καθώς αν και είναι ανοιχτός κατά μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα κρίνεται ότι δεν είναι ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτόν. Έτσι, γίνεται παράκαμψη μέσω Σοφάδων για Τρίκαλα και Λαμία και μέσω της πόλης της Λάρισας για Θεσσαλονίκη.

Στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας με περίπου 2.500 τρακτέρ, το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, κατά την οποία ο Κώστας Τζέλας και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής του μπλόκου, αιτιολόγησαν την απόφαση να ανοίξουν στο 24ωρο και όχι στο 48ωρο τους δρόμους, ως ένα δείγμα καλής θέλησης προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ενόψει της συνάντησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ανέφεραν ότι για πρώτη φορά που πιστεύουν ότι ο διάλογος της Τρίτης θα είναι γόνιμος και τόνισαν ότι αυτός επετεύχθη λόγω τις 40ήμερης και πλέον πίεσης που ασκούν με την παραμονή τους στα μπλόκα. Κατέληξαν δε, ότι αυτή η κινητοποίηση άξιζε τον κόπο.

Οι αγρότες από την Καρδίτσα θα προσέλθουν στη σύσκεψη με μικρό καλάθι. Θέλουν να λύσουν τεχνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το τι θα γίνει με όσους έχουν ρύθμιση και ακόμη δεν μπορούν να πάρουν το φθηνό ρεύμα για τις καλλιέργειές τους, το πώς μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, το θέμα του εμβολίου για τους κτηνοτρόφους αλλά και τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πώς δηλαδή θα μπορέσουν να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα.

Το Σάββατο, θα επιλεγεί ποιος θα εκπροσωπήσει το μπλόκο στη συνάντηση της Τρίτης καθώς αναμένεται να συνταχθεί μια δεκαπενταμελής επιτροπή από όλα τα μπλόκα, από τον Έβρο μέχρι την Πελοπόννησο, η οποία θα βρεθεί την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Νίκαια, εν όψει της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης, συζητήθηκε και η πρόταση για αγροτικό συλλαλητήριο την Τρίτη στην Αθήνα, ώστε να υπάρξει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Ειπώθηκε δε, όταν αν δεν υπάρξει ικανοποίηση, θα ακολουθήσει κλιμάκωση με πολύ πιο δυναμικές και πιο σκληρές κινητοποιήσεις.

Κάστρο Βοιωτίας

Οι αγρότες του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας θα κρατήσουν κλειστή την Εθνική Οδό μέχρι το πρωί του Σαββάτου, όταν συμπληρώνονται οι 48 ώρες από το κλείσιμο των δρόμων από την αρχική απόφαση του μπλόκου να περάσει σε αποκλεισμό 96 ωρών. Σε μια κίνηση καλής θέλησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο, προκειμένου να προχωρήσουν τον διάλογο με τον πρωθυπουργό, να κρατήσουν κλειστή την Εθνική Οδό αλλά να αφήσουν ελεύθερες τις παρακαμπτήριους.

