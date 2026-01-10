Τα πολιτικά στοιχήματα μετά τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων

Της Δώρας Αντωνίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει σήμερα δέκα χρόνια στο «τιμόνι» της Νέας Δημοκρατίας. Η επέτειος αυτή θα αποτελέσει την αφορμή για να κάνει ο πρωθυπουργός μία συνολική τοποθέτηση για την πορεία του κόμματος και της κυβέρνησης αυτή τη δεκαετία, αλλά και για τους επόμενους σταθμούς, με πρώτο αυτόν των επόμενων εκλογών του 2027.

Η εκτόνωση στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων δίνει χώρο στην κυβέρνηση να αρχίσει να ανοίγει την ατζέντα σε άλλα θέματα και να επιδιώξει να ανακτήσει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων και όχι να εμφανίζεται αναγκασμένη να τρέχει πίσω από προβλήματα που εκδηλώνονται. Τουλάχιστον αυτό είναι το ευκταίο και το επιθυμητό.

Μέσα σε συνθήκες εντεινόμενης ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό, με την προοπτική δημιουργίας νέων κομμάτων να ανακατεύει την τράπουλα, βασική επιδίωξη της κυβερνητικής ηγεσίας είναι να αρχίσει να θέτει διλήμματα, τα οποία θα κυριαρχήσουν στην πορεία μέχρι τις επόμενες εκλογές. Βασικό στοιχείο στο οποίο η κυβέρνηση επενδύει και το οποίο ήδη έχει αντέξει εδώ και καιρό στις δημόσιες αναφορές του ο κ. Μητσοτάκης, είναι αυτό της σταθερότητας.

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού γίνεται με όρους που παραπέμπουν σε ακόμα μεγαλύτερο κατακερματισμό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αξιοποιήσει τη σημερινή επέτειο για να επισημάνει αυτή τη διάσταση. Οτι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία είναι η βασική σταθερά του πολιτικού συστήματος, το μόνο μεγάλο κόμμα, καθώς τα ποσοστά που συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις την κατατάσσουν στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ και δίνουν την εικόνα μιας πολιτικής κυριαρχίας που δεν μπορεί να απειληθεί.

Βεβαίως, στο αφήγημα που στην κυβέρνηση οικοδομούν υπάρχει ένα αδύναμο σημείο. Και αυτό είναι το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα μπορεί να παραμένει πρώτο στις δημοσκοπήσεις, δείχνει ωστόσο να έχει εγκλωβιστεί σε ποσοστά κοντά στο 28,31% που πήρε στις ευρωεκλογές. Θα αρκέσει το δίλημμα της σταθερότητας για να προσελκύσει αρκετούς ψηφοφόρους και να αυξηθεί αυτό το ποσοστό;

Σίγουρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις που κυριάρχησαν τις τελευταίες σαράντα ημέρες δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η συγκυρία για να προωθήσει η κυβέρνηση τη θετική ατζέντα στην οποία έχει επενδύσει πολύ και αφορά την έναρξη εφαρμογής των μειωμένων φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Η φορολογική μεταρρύθμιση, που προβλήθηκε από την κυβέρνηση ως η σημαντικότερη που έχει συντελεστεί εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει μέχρι στιγμής αποφέρει τα αναμενόμενα δημοσκοπικά κέρδη. Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι από αυτόν τον μήνα οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν στην τσέπη τους τα απτά κέρδη από τη μείωση των φόρων και τη συνεπαγόμενη ενίσχυση του εισοδήματος και αυτό είναι το σημείο καμπής που περιμένουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο τερματισμός των αγροτικών κινητοποιήσεων, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά μέχρι την Τρίτη και επιβεβαιωθούν οι σχετικές προσδοκίες μετά τη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους των αγροτών, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την κυβέρνηση και δίνει τη δυνατότητα να επιδιώξει να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να διεκδικήσει ενίσχυση της επιρροής της. Σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερη, καθώς αν και επισήμως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όλοι αναγνωρίζουν ότι ήδη ο χρόνος μετράει ως προεκλογικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν και για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν.

