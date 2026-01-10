Δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι της Μήλου τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία «Festos Palace» και «Knossos Palace», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Το Φαιστός Παλλάς με προγραμμάτισμένο δρομολόγιο Πειραιάς - Μήλος - Ηράκλειο μετά την αδυναμία να προσεγγίσει και να καταπλεύσει στο λιμάνι της Μήλου, συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέροντας συνολικά 1.002 επιβάτες.

Λίγο νωρίτερα απόψε, το Κνωσσός Παλλάς με 639 επιβάτες και με προγραμματισμένο δρομολόγιο Ηράκλειο - Μήλος - Πειραιάς, συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.