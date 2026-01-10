Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών κοντά στη Λαμία

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφτηκε στις 06:53 το πρωί του Σαββάτου κοντά στη Λαμία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή 6 χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά της Ξυνιάδας (30 περίπου χλμ. από τη Λαμία και 11 από τον Δομοκό) και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

