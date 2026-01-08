Θετική ήταν η ανταπόκριση των αγροτών στη νέα πρόσκληση του Παύλου Μαρινάκη για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη, στο Μαξίμου.

Οι αγρότες αποδέχθηκαν τη νέα πρόκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα αναλάβει την εκπροσώπηση στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όσον αφορά στα μπλόκα, οι αγρότες θα αποφασίσουν κατά τόπους πώς θα λειτουργήσουν, ωστόσο η πλειοψηφία φαίνεται να προσανατολίζεται στο άνοιγμα των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Τα τρακτέρ, ωστόσο, θα παραμείνουν στα μπλόκα, καθώς η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα κριθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης που αναμένεται να γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη.

