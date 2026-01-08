Ηρέμησαν τα πνεύματα στο μπλόκο της Θήβας κατά τις επτά το βράδυ, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις -κατόπιν αιτήματος των αγροτών- αποχώρησαν από την περιοχή και τα τρακτέρ, με τη σειρά τους, άνοιξαν την παλιά εθνική οδό Θήβας - Λιβαδειάς που είχαν αποκλείσει νωρίτερα.

Τεταμένο ήταν νωρίτερα το κλίμα ανάμεσα στους αγρότες και την ΕΛ.ΑΣ στο μπλόκο στην παλιά εθνική οδό Θήβας - Λιβαδειάς.

Οι αγρότες ζητούσαν να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και, κυρίως, οι «κλούβες» των ΜΑΤ από την ευρύτερη περιοχή και να επιστρέψουν στην Αθήνα, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο.

Οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε μπάλες άχυρου και είχαν «θερμούς» διαλόγους με την ΕΛ.ΑΣ. «Απέτυχα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών, ασχολήθηκα με τη γη και απέτυχα. Τα Χριστούγεννα δεν πήρα δώρο στο παιδί μου» φώναξε ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Θήβας Κώστας Καφές, στον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

