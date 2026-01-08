Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η οποία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, σημειώνει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία, η οποία επισυνάπτει και σχετικά δελτία τύπου των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κυκλοφορία.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αναφέρει:

«Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Ενδεικτικές ανακοινώσεις για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας:

08-01-2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων (Στερεά Ελλάδα)

08-01-2026: Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

