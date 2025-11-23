Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος για εμπόριο ναρκωτικών

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη το πρωί ένας 40χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, ως υπότροπος δράστης.

Οι πράξεις του περιλάμβαναν κατοχή, πώληση, παραλαβή, μεσολάβηση σε αγοραπωλησία, παράδοση, διάθεση, αγορά, μεταφορά και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ηθική αυτουργία σε συναφείς πράξεις, τόσο ατομικά όσο και από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Το προσδοκώμενο όφελος από τη δράση του εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τις 75.000 ευρώ. Η επιβληθείσα ποινή ανέρχεται σε 14 έτη κάθειρξης, χρηματικό πρόστιμο 80.000 ευρώ και καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους 1.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

