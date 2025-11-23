Επιχειρησιακή δράση του Δήμου Αθηναίων για την πάταξη του παρεμπορίου

Σε δύο έκτακτες επιχειρησιακές δράσεις προχώρησε το Σάββατο ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και την ενίσχυση της νομιμότητας στους δημόσιους χώρους.

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη λαϊκή αγορά της οδού Μιχαήλ Βόδα. Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, προχώρησαν σε κατάσχεση και καταστροφή παράνομων προϊόντων από μη αδειοδοτημένους πωλητές.

Στη δεύτερη δράση, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στο Παγκράτι, διαπιστώθηκαν παραβάσεις όπως διπλή στάθμευση, παρεμπόδιση ραμπών ΑμεΑ, κατάληψη στάσεων ΜΜΜ και άλλες παραβάσεις που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι «στην Αθήνα δεν αφήνουμε χώρο στην ανομία και στο παρεμπόριο» και τόνισε τη συνέχιση των επιχειρησιακών δράσεων με σεβασμό στους πολίτες και προσήλωση στη νομιμότητα. Επισήμανε επίσης την ανάγκη προστασίας του δημόσιου χώρου και στήριξης των νόμιμων επαγγελματιών.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σύνθετη επιχείρηση στη Μιχαήλ Βόδα και στην ενισχυμένη τροχονομική αστυνόμευση στο Παγκράτι. Τόνισε πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά, τόσο κατασταλτικά όσο και αποτρεπτικά, για να διασφαλιστούν ίσοι όροι για όλους τους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.