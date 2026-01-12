Σοβαρός κίνδυνος ακόμη και για ναυάγιο της αυριανής συνάντησης αγροτών και κυβέρνησης ανέκυψε σχετικά με τον αριθμό και την προέλευση των εκπροσώπων της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με το thesspost, τα «βαριά σύννεφα» εμφανίσθηκαν όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε, καλή τη πίστει, όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες όμως θεώρησαν ότι αυτό είναι προσχηματικό καθώς εκτίμησαν ότι με αυτή την πρόταση το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική όπως τα Πράσινα Φανάρια ή και τους Κρητικούς οι οποίοι εξάλλου είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής εστιάζει στο γεγονός ότι διακρίνει μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της συνάντησης από την κυβέρνηση καθώς εκτιμούν ότι, με τον τρόπο που διαμορφώνεται η σύνθεση των επιτροπών, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών. Έτσι δεν αποκλείεται να επέλθει ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής και να ναυαγήσει ο διάλογος πριν καλά - καλά ξεκινήσει.

