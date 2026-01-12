Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Λογαριασμός
Σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στους δρόμους γύρω στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού - Αναλυτικά η κίνηση στους δρόμους

Κίνηση

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στους δρόμους γύρω στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφησού, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής, στα δύο ρεύματα της Κηφησίας προς το Ψυχικό, στην κάθοδο της Μεσογείων, στον ανοδικό άξονα Συγγρού  - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Σκαραμαγκά, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρος Βεΐκου στο Γαλάτσι.

