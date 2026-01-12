Οι κρίσιμες αυριανές συναντήσεις για τα μπλόκα

Της Δώρας Αντωνίου

Με την προσδοκία να κλείσει αύριο ο κύκλος των αγροτικών κινητοποιήσεων και να αποσυρθούν οριστικά τα τρακτέρ από τους δρόμους, κορυφώθηκαν χθες οι συνεννοήσεις για την αυριανή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και αρχικά είχε ζητηθεί να υπάρξει ενιαία εκπροσώπηση των μπλόκων σε μία συνάντηση, έγινε αποδεκτό το αίτημα για δύο συναντήσεις, μία με εκπροσώπους των αγροτών και μία με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων. Οπως αναφέρει κυβερνητική πηγή, το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό καλή τη πίστει και προκειμένου να μην δοθεί κανένα περιθώριο σε όσους ενδεχομένως αναζητούν αφορμές για να δυναμιτίσουν τη συνάντηση και το κλίμα που θα επικρατήσει σε αυτή.

Πάντως, από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον οικονομικού χαρακτήρα παροχές και ότι στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη έχει εξαντληθεί ο δημοσιονομικός χώρος και οι αντοχές της οικονομίας. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση έδειξε από την πρώτη στιγμή τη διάθεσή της να συζητήσει με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου μέσα σε κλίμα καλής θέλησης να γίνει ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν για τα αιτήματά τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην πρωτογενή παραγωγή και ότι είναι δικαιολογημένη η αγωνία που εκφράζουν οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες, ζητούν, ωστόσο, να αναγνωριστεί ότι και η κυβέρνηση από την πλευρά της κατέβαλε υπερπροσπάθεια προκειμένου να γίνουν μέχρι το τέλος του 2025 οι πληρωμές που είχαν δρομολογηθεί και εκκρεμούσαν και κατά δεύτερον, να διαμορφωθεί ένα σύστημα ελέγχων αποτελεσματικό, ώστε τα χρήματα των ενισχύσεων να φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Με αυτά τα δεδομένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έθεσε για άλλη μια φορά χθες το πλαίσιο ενόψει της αυριανής συνάντησης. Οπως είπε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κατέστησε σαφές ότι δύο ήταν οι προϋποθέσεις για τον διάλογο. «Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πέραν των αντοχών και των ορίων της οικονομίας, γιατί οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω για τους αγρότες θα έπρεπε να το πληρώσουν οι πολίτες με παραπάνω φόρους -και αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξάνει το εισόδημα των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων- και το δεύτερο ότι διάλογος τη στιγμή που οι πολίτες ταλαιπωρούνται δεν μπορούσε να γίνει» τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα και αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν, ωστόσο, ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, πέραν των αμιγώς οικονομικών, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης και επίλυσης και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τα συζητήσει με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και να παρέμβει νομοθετικά για την επίλυσή τους. Οι αυριανές συναντήσεις θα δείξουν αν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο για κάτι περισσότερο ως απάντηση στα αιτήματα των αγροτών και αν τα όσα ειπωθούν και συμφωνηθούν θα οδηγήσουν σε αίσια εκτόνωση του μετώπου στον πρωτογενή τομέα.

