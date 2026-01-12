Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο, όταν τρία άτομα που επέβαιναν σε Ι.Χ. άνοιξαν πυρ κατά ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, αλβανικής υπηκοότητας.

Ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε ελαφρά στον μηρό, ενώ οι δράστες πυροβόλησαν και τον γιο του, ο οποίος δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στο πόδι και τη γάμπα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν τέσσερι κάλυκες, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», που διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

