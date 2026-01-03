Επεισοδιακή ήταν η συμβολική πορεία αγροτών από το Κιλκίς και την Πέλλα με τρακτέρ στο κέντρο του Κιλκίς το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2026. Οι αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων είχαν προγραμματίσει την κάθοδό τους στη μακεδονική πόλη και είχε γίνει συνεννόηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή Κιλκίς και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, να συναντήσει στο γραφείο του αντιπροσωπεία αγροτών.

Οι αγρότες έφθασαν στα γραφεία του βουλευτή και ήταν έτοιμοι να τον συναντήσουν. Ωστόσο, μια μικρή ομάδα αγροτών από την Πέλλα, απαίτησαν να κατέβει ο βουλευτής και να τον συναντήσουν στο δρόμο. Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Γεωργαντά ενημέρωσε τους αγρότες πως ο βουλευτής τους περιμένει στο γραφείο του. Κι ενώ αρχικά είχαν συμφωνήσει να δεχτεί μια αντιπροσωπεία 5-6 αγροτών, τελικά ο κ. Γεωργαντάς δέχτηκε να είναι 10 με12 οι αγρότες. Οι αγρότες από το Κιλκίς δέχτηκαν να γένει η συνάντηση, αλλά οι αγρότες από την Πέλλα επέμεναν ο βουλευτής να κατέβει στο δρόμο. Αυτό δεν έγινε κα τότε κάποια νεαρά άτομα έριξαν στην είσοδο των γραφείων του σιτάρι και βαμβάκι και την έκλεισαν με άχυρα.

Λίγο αργότερα αποχώρησαν με τα τρακτέρ τους, με τους αγρότες από το Κιλκίς να είναι έντονα δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη, φωνάζοντας στους αγρότες της Πέλλας: «Υπάρχουν και όρια και τα έχετε ξεπεράσει»

