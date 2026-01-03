Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Βόλου, στο πλαίσιο χερσαίας περιπολίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν στην περιοχή «Ανεμοσθένης» του Νοτίου Πηλίου 8 αλλοδαπούς (1 άνδρα, 5 γυναίκες και 2 ανήλικους), οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατά δήλωσή τους, αποβιβάστηκαν στο σημείο από ταχύπλοο σκάφος, ο χειριστής του οποίου διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Σε επακόλουθη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή και με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν ένας 54χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αλβανίας) και ένας 24χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αφγανιστάν) να επιβαίνουν σε φορτηγό όχημα (Φ/Γ) τύπου van.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 του Ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης», καθώς προέκυψε ότι μετέβησαν στην περιοχή με σκοπό την παραλαβή και την περαιτέρω παράνομη μεταφορά των προαναφερθέντων αλλοδαπών. Επιπλέον, ο 24χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 216 Π.Κ. «περί πλαστογραφίας», καθώς κατείχε και επέδειξε πλαστή κάρτα αιτούντος άσυλο. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το Φ/Γ όχημα, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το πλαστό έγγραφο.

Εν τω μεταξύ, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Ευστρατίου για την αδυναμία προσέγγισης του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ» Ν.Π. 9939 στο λιμάνι του Αγίου Ευστρατίου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το πλοίο εκτελούσε το εγκεκριμένο δρομολόγιο Λαύριο-Άγιος Ευστράτιος-Μύρινα-Καβάλα και συνέχισε για το λιμάνι της Μύρινας. Στο πλοίο ανέμεναν προς αποβίβαση 16 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. οχήματα, ενώ προς επιβίβαση ανέμεναν 2 επιβάτες και 1 Ι.Χ.Ε. όχημα.

