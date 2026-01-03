Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες, 2 Ιανουαρίου 2026, πέντε άτομα, έπειτα από επίθεση που πραγματοποίησαν σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός, στο κλειστό γυμναστήριο του Ο.Α.Κ.Α..

Ειδικότερα, μισή ώρα μετά την έναρξη της αναμέτρησης, έξω από πύλη του γηπέδου, περίπου 50 άτομα κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών και απρόκλητα προχώρησαν σε ρίψεις πετρών, προκειμένου να διασπάσουν τον φραγμό και να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της επίθεσης, παρασχέθηκε συνδρομή και από έτερη διμοιρία, η οποία δέχτηκε επίσης επιθέσεις με ρίψεις πετρών. Στη συνέχεια, με τακτικές κινήσεις οι αστυνομικοί απώθησαν τον κύριο όγκο των επιτιθέμενων ατόμων, ενώ οι επιθέσεις συνεχίστηκαν από μικρές πλέον ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν πέντε άτομα, ενώ από τις επιθέσεις δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός αστυνομικού ή τρίτου προσώπου, ούτε φθορές σε δημόσια υλικά ή ιδιωτική περιουσία.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

