Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρέθηκε σορός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο Άγρος Ορεστικό

Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στο Άργος Ορεστικό, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων

πυροσβεστική

Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε διαμέρισμα στο Άργος Ορεστικό, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά σορός Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark