Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε διαμέρισμα στο Άργος Ορεστικό, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σορός αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 8, 2025

Πηγή: skai.gr

